مشاهد Paul Walker لن تحذف من Fast & Furious 7

بعد عدّة إشاعات تسربت حول مصير الجزء السابع من سلسلة أفلام Fast & Furious منذ وفاة الممثل Paul Walker في 30 نوفمبر الماضي والذي كان يؤدي شخصية Brian O'Connor وصوّر مجموعة من المشاهد قبل وفاته، قررت شركة Universal Pictures الإستفادة من جميع المشاهد التي صوّرها الممثل الراحل وإعادة كتابة السيناريو مع الأخذ بعين الإعتبار أن شخصية Brian O'Connor قررت التقاعد مما يجعل الشركة قادرة على إكمال الجزء السابع وإنتاج أجزاء جديدة في المستقبل.

من ناحية أخرى، قال المخرج James Wan أن هذا من أفضل الحلول لإكمال الجزء السابع وأن الوقت يسمح بإعادة كتابة السيناريو بما أن إطلاق الفيلم في الصالات العالمية قد تأجل ثمانية أشهر والموعد الجديد لإطلاقه حدد في 10 أبريل 2015. ولكن لم يكشف المخرج عن إمكانية إختيار شخصية جديدة مكان Paul Walker لتؤدي دور البطولة في الجزء السابع والأجزاء المقبلة.