أسرة «مبارك» لـ«الوطن»: لا صحة لتسجيل «سوزان» حلقات لإحدى الفضائيات العربية

كتب : محمد الشيخ منذ 49 دقيقة

أكد مصدر من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك عدم صحة ما تردد حول اعتزام سوزان مبارك تسجيل حلقات تليفزيونية حول شهادتها عن السنوات الأخيرة من حكم «مبارك». وقال المصدر البارز فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن ما نُشر على بعض المواقع الإلكترونية وشبكة التواصل الاجتماعى عن بدء قرينة الرئيس الأسبق تسجيل برنامج لإحدى الفضائيات العربية ملفق وكاذب جملة وتفصيلاً، مضيفاً أن «سوزان» وكل أفراد الأسرة يفضلون الصمت التام وعدم التحدث لوسائل الإعلام فى المرحلة الحالية. وأوضح أن أسرة «مبارك» أصابها الغضب من محاولة بعض الفضائيات الترويج لنفسها على مواقع الإنترنت بأخبار عارية عن الصحة، مشيراً إلى أن سوزان مبارك لم تتواصل على الإطلاق مع الفضائية العربية التى زعمت تسجيلها حلقات خاصة معها. وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت نشرت أخباراً خلال الأيام الماضية حول اتفاق سوزان مبارك مع إحدى القنوات الفضائية العربية على تسجيل سلسلة حلقات تليفزيونية تكشف فيها كواليس السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك، وتدافع عن نظام حكمه، وهو ما نفاه المصدر لـ«الوطن».