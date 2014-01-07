«رأس التين» يغلق قسم الحروق بسبب بكتيريا خطيرة

كتب : مروة مرسى منذ 5 دقائق

أغلق مستشفى رأس التين العام بالإسكندرية، قسم الحروق، بعد إخلائه من جميع المرضى، عقب اكتشاف إصابة أحدهم ببكتيريا المكورات العنقودية «mrsa»، التى تضرب المصابين بالحروق الخطرة عن طريق الجهاز التنفسى أو عن طريق الحيوانات المصابة بها. وقال مصدر طبى إن خطورة هذه البكتيريا تتمثل فى مقاومتها لعدة مجموعات من المضادات الحيوية، حيث تقوم بإفراز إنزيمات تبطل مفعول المضادات، كما أنها تقاوم الكثير من المطهرات العادية. وأوضح أن إدارة المستشفى نقلت مصابى الحروق إلى مستشفيات أخرى، بعد ما قررت إخلاء القسم وغلقه عدة أيام، مشيراً إلى أن القسم كان يضم أكثر من 20 مصابا بالحروق، من بينهم مصابان بنسب حروق عالية، فجرى فصل المصاب بالبكتيريا عن بقية المصابين خوفاً من انتقال الميكروب الذى ينتشر عبر الهواء. وقال الدكتور محمد أبوسليمان، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن إخلاء القسم وغلقه جاء بهدف تطهيره وتنظفيه لعدة أيام قبل عودة استقبال المرضى والمصابين مرة أخرى بالقسم. وأضاف: بكتيريا «إم آر إس إيه» غالباً ما تصيب مريض الحروق ذات النسبة العالية أو الحالات الحرجة المتدهورة.