حسام حسن: مباراة الأردن وقطر في نهائي غرب آسيا لن تكون سهلة على الطرفين

رأى المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم الكابتن حسام حسن اليوم الاثنين أن مباراة منتخبي الأردن وقطر المقررة اليوم الثلاثاء بنهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لن تكون سهلة على الطرفين، مؤكدا أن الوصول إلى المحطة هو شرف كبير للمنتخب الأردني وللجهاز الفني.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم عن الكابتن حسام حسن قوله – في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين، في فندق (جراند حياة) بالدوحة – إن النشامى سيلعب بطريقة متوازنة مع إعطاء توجيهات فردية إلى بعض العناصر ، لافتا إلى أن حضور الجالية الأردنية المقيمة في قطر للمباراة سيكون له آثار إيجابية كبيرة على أداء المنتخب.

وأضاف أن الفوز باللقب سيكون له الأثر الطيب خاصة وأنه لم يسبق للمنتخب الأردني صعود منصة التتويج في جميع مشاركاته السالفة، ونطمح إلى ذلك لأنه سيكون بمثابة الترجمة الحقيقية للانجازات التي حققها النشامى في السنوات الماضية ، ولازلنا نتمسك بحق المنافسة رغم طبيعة المنافس واللعب بين أرضه وجماهيره.

وعما إذا كانت الأمطار التي تهطل في الدوحة حاليا ستؤثر على المباراة ، أجاب الكابتن حسام حسن قائلا “إن منتخبنا سبق ولعب بهذه الأجواء”، مضيفا إن وجود لاعبين من جنسيات مختلفة في المنتخب القطري لن يجعل الأمر صعبا علينا على اعتبار تجارب اللاعبين السابقة في أجواء مماثلة أو متباينة.

أ ش أ