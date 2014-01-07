أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ساندرا نشأت: الذين ظهروا فى "خليك فاكر" كنوز ستوافق على الدستور

Google+ Print
ساندرا نشأت: الذين ظهروا فى "خليك فاكر" كنوز ستوافق على الدستور ساندرا نشأت: الذين ظهروا فى "خليك فاكر" كنوز ستوافق على الدستور

أكدت المخرجة ساندرا نشأت، أنها تعمدت تصوير فيلمها الوثائقى الثانى الذى يحمل اسم "خليك فاكر"، الذى يحث الجمهور على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وهى تتحرك، حتى لا تتهم بأنها أرغمت أحدا على التصوير والحديث معهم، والتصريح بأنهم سيوافقون على الدستور.

وأضافت ساندرا خلال حوارها ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على قناة "ON tv Live" اليوم الثلاثاء، أن الشخصيات التى ظهرت خلال الفيلم "كنز وهتقول نعم للدستور ومش شرط يكونوا عارفين ليه نعم".

لمزيد من أخبار التقارير
>ننشر أسماء الجمعيات والمنظمات الأهلية المستبعدة من مراقبة الاستفتاء

الأمن وسط المصلين بالكاتدرائية وغياب الإسلاميين ومندوب سفارة أمريكا

محافظة القاهرة: إعادة تمثال عبد الوهاب لباب الشعرية خلال عشرة أيام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365