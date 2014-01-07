ساندرا نشأت: الذين ظهروا فى "خليك فاكر" كنوز ستوافق على الدستور

أكدت المخرجة ساندرا نشأت، أنها تعمدت تصوير فيلمها الوثائقى الثانى الذى يحمل اسم "خليك فاكر"، الذى يحث الجمهور على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وهى تتحرك، حتى لا تتهم بأنها أرغمت أحدا على التصوير والحديث معهم، والتصريح بأنهم سيوافقون على الدستور.

وأضافت ساندرا خلال حوارها ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على قناة "ON tv Live" اليوم الثلاثاء، أن الشخصيات التى ظهرت خلال الفيلم "كنز وهتقول نعم للدستور ومش شرط يكونوا عارفين ليه نعم".

لمزيد من أخبار التقارير

>ننشر أسماء الجمعيات والمنظمات الأهلية المستبعدة من مراقبة الاستفتاء

الأمن وسط المصلين بالكاتدرائية وغياب الإسلاميين ومندوب سفارة أمريكا

محافظة القاهرة: إعادة تمثال عبد الوهاب لباب الشعرية خلال عشرة أيام

>