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التعليم: ننتظر الأداة التشريعية من "الوزراء" لزيادات رواتب المعلمين

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التعليم: ننتظر الأداة التشريعية من "الوزراء" لزيادات رواتب المعلمين التعليم: ننتظر الأداة التشريعية من "الوزراء" لزيادات رواتب المعلمين

أكد الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أن الوزارة تنتظر صدور الأداة التشريعية من مجلس الوزراء، لتطبيق زيادات رواتب المعلمين الجديدة، والمقرر لها أن تصرف مضافة لمرتبات يناير الجارى.

وأوضح الحصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع", أمس الاثنين, أن مجلس الوزراء لم يصدر حتى اليوم مرسوم قانون الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى قانون زيادات رواتب المعلمين، متوقعا أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار مساعد وزير التربية والتعليم، للتطوير الإدارى، إلى أنه فور صدور مرسوم قانون زيادات رواتب المعلمين التى تم الاتفاق عليها مع وزير المالية ومجلس الوزراء، سوف تبدأ الوزارة فى مخاطبة المديريات التعليمية الـ27 بالمحافظات من أجل البدء فى تطبيق الزيادات الجديدة على مرتبات أول يناير.

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