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أسقف مطرانية شبرا يطالب شعب الكنيسة بالتصويت بـ"نعم للدستور"

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دعا نيافة الأنبا مرقس أسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، شعب كنيسة شبرا الخيمة، بالخروج والتصويت بنعم للدستور، يومى 14 و15 يناير، وسرد خلال عظة صلاة قداس عيد الميلاد رحلة السيدة العذراء وسيدنا المسيح، ودعا لمصر بالخير والحب والسلام، وحرص أمين الحزب المصرى الديمقراطى حسن السباعى وهيئة المكتب على حضور القداس، وتقديم التهنئة والورود لنيافة الأنبا مرقس وشعب الكنيسة.

وأكد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة فى عظته خلال القداس، والتى ألقاها بمطرانية شبرا الخيمة، بحضور محمد عبدالعزيز عضو لجنة الخمسين، وحسن شاهين أحد مؤسسى حملة تمرد والمستشارة حنان رزق أمينة المهنيين، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية بالقليوبية، أن فى حاجة شديدة إلى إعلاء قيمة التسامح بين أبناء الشعب الواحد، ونبذ التعصب والضغينة، حتى تستطيع القضاء على خطر الإرهاب الداهم الذى يحاول الفتك بالوطن.

وأكد أن التسامح ليس ضعفا بل هو قوة، فلحظات ضعف الآخر هى فرصة طيبة للمحبة والمساندة، لأن التسامح يخرج الإنسان من دائرة الشر حتى تسير الحياة، وهو تنفيذ للوصايا الإلهية، وغيابه يقضى على ما هو جميل، وينهى الأخضر واليابس، موضحا أن التسامح هو السبيل الوحيد لإنقاذ سفينة الوطن، وبه لن تتحول مصر لدولة متناحرة، وتفتت كما حدث مع غيرها، مشيرا إلى أننا نحتاج لنبذ التعصب، وقتل روحه بداخلنا، حتى تعود مصر دولة الحق والمساواة والعدل وسيادة القانون، لأنه لا علاج لمشاكل الوطن إلا باحترام القانون، وأن يكون الكل أمامه سواسية.

واختتم عظته بالدعاء لمصر بأن تتبوأ المكانة التى تستحقها، وأن يحقن الله دماء أبنائها حتى يعود لها الأمن والأمان، مطالبا الجميع بالدعاء لمصر، والاتحاد لمواجهة أعدء الوطن الذين يتربصون به ويريدون به الشر.

وسادت حالة من الفرحة بأعياد الميلاد المجيد وقيام المتواجدين بالتقاط الصور التذكارية، وسط حالة من الاستنفار الأمنى، وذلك لتأمين احتفال عيد الميلاد المجيد.

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