استئصال ورم سرطانى يزن 4كيلو جرامات من رحم سيدة ببنى سويف فى الظلام

تمكن مساء أمس الاثنين فريق طبى من مستشفى ببا المركزى بمحافظة بنى سويف من استئصال ورم سرطانى يزن نحو 4 كيلو جرامات من رحم ربة منزل "صماء" تبلغ من العمر 23 سنة، متزوجة منذ 5 أشهر وسط انقطاع للتيار الكهربائى.

وقال الدكتور كريم مصباح أحد أفراد الفريق الطبى الذى أجرى العملية الجراحية إن المريضة وتدعى أسماء جمال (23 سنة) مقيمة بمدينة ببا قد حضرت للمستشفى، وهى تعانى من مشاكل مزمنة بالدورة الشهرية من ناحية طول مدتها وغزارتها وضيق بالتنفس.

وأضاف أنه بعد عمل الفحوص ثبت أن المريضة تعانى من وجود أورام ليفية متعددة بالرحم جعلت حجم الرحم متضخماً بما يعادل حجم رحم المرأة الحامل، وتم اكتشاف ورم على أحد المبيضين يزن 4 كيلو جرامات وورم بالمبيض الآخر بطول 11 سم فى 9 سم.

وأوضح مصباح أنه أُجريت عملية استئصال الورم كليا فى عملية استغرقت نحو 3 ساعات إلى جانب استئصال الزائدة الدودية التى كانت ملتهبة، مشيراً إلى أن المريضة قد تم نقلها لغرفة العناية.

فى سياق آخر قال الطيب إن المريضة صماء لا تتكلم وإن العملية الجراحية قد أجريت لها رغم انقطاع التيار الكهربائى عن المستشفى.

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