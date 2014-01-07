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غدد الفئران فى رسالة ماجستير بطب بيطرى بنى سويف

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حصلت الباحثة مى عصمت سعيد بمديرية الطب البيطرى ببنى سويف على درجة الماجستير بامتياز من كلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، عن رسالة قدمتها بعنوان (دراسات معملية على استجابة الغدة النخامية لبعض الإضافات فى الفئران).

كانت لجنة مشكلة من الدكتور عاطف عزيز صليب أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وعيد عبد الحميد مبروك أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف، وأحمد هاشم محمد الأنور أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف، وأحمد أبو العلا محمد أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف (المشرف العام على الرسالة)، استمعت إلى عرض الباحثة لمشروع رسالتها، وقاموا بمناقشتها فى عدد من النقاط الهامة، حيث أثنوا على موضوع الرسالة واصفين إياه بأنه إضافة جديدة فى فسيولوجيا الطب البيطرى، وذلك داخل قاعة الاجتماعات بمبنى إدارة الجامعة.

وقرر أعضاء اللجنة منح الباحثة التى تعمل طبيب ثان بوحدة باروط البيطرية التابعة لمركز بنى سويف، درجة الماجستير فى حضور الدكتور شوقى نائب رئيس جامعة بنى سويف سابقاً والدكتورة نرمين عاطف حلمى مدرس بكلية طب بيطرى بنى سويف وأساتذة الكلية وعائلة الباحثة.

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