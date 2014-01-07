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اتهام رجل بحرق القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو

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اتهام رجل بحرق القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو اتهام رجل بحرق القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو

اتهم ممثلو ادعاء أمريكيون، الإثنين، رجلًا يبلغ من العمر 39 عامًا، بإشعال النار عمدًا في القنصلية الصينية بسان فرانسيسكو في رأس السنة الجديدة، لكنهم استبعدوا أن الحادث عمل إرهابي.

وقال ضابط مكتب التحقيقات الاتحادي، ديفيد جونسون، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن «يان فنج» سلّم نفسه إلى الشرطة المحلية، الجمعة، بعد يومين من حرق القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، ويواجه «فنج» الآن تهمتين جنائيتين منهما الحرق العمد.

وقال «جونسون» في المؤتمر الصحفي: «نبحث في المسألة على أنها مجرد قضية جنائية».

وتشيع الاحتجاجات خارج البعثات الدبلوماسية الصينية في الدول الغربية، لكن أعمال العنف نادرة، ولم يصب أحد في الحادث، وقالت القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو في بيان، الإثنين، إنها ستتابع قضية «فنج» عن كثب.

وقالت القنصلية: «نحث الجانب الأمريكي على تعلم الدروس من هذا الحادث واتخاذ إجراءات فعالة لضمان سلامة وأمن وكرامة البعثات الدبلوماسية الصينية في الولايات المتحدة ومنع تكرار مماثلة».

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