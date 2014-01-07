6865 عقد نكاح و1303 صكوك طلاق للسعوديين.. خلال شهرين

عقدت المحاكم السعودية خلال الشهرين الماضيين من العام الهجري الحالي – محرم وصفر – 6865 عقد نكاح للسعوديين مقابل 1303 صك طلاق للسعوديين بالإضافة إلى 64 عقد زواج للمرأة المنقطعة الأولياء أصدرتها المحاكم خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وجاءت محكمة الرياض في المركز الأول من ناحية عدد عقود النكاح المسجلة للسعوديين ب 1975 عقداً، تلتها محكمة جدة ب 1156 عقداً خلال الفترة نفسها، ثم محكمة الطائف ب 494 عقد نكاح للسعوديين، ثم محكمة بريدة ب 292 عقداً، فمحكمة حائل ب 266 عقداً، ثم محكمة الأحساء ومحكمة خميس مشيط ب 247 عقداً لكل منهما، ثم محكمة نجران ب 239 عقداً، فمحكمة الدمام ب 237 عقداً، ثم محكمة الخبر التي سجلت 208 عقد نكاح للسعوديين خلال الشهرين الماضيين من العام الهجري الحالي.

هذا ولم تسجل محكمة مكة المكرمة أي عقد نكاح للسعوديين خلال الشهرين الماضيين من العام الهجري الحالي، فيما سجلت محكمة المدينة المنورة ثلاثة عقود زواج للسعوديين فقط، متساوية مع محكمة أبها كأقل المحاكم السعودية تسجيلاً لعقود نكاح السعوديين.

وفيما يتعلق بصكوك الطلاق للسعوديين، سجلت محكمة الرياض 1287 صكاً، تمثل ما نسبته أكثر من 98% من صكوك طلاق السعوديين خلال الشهرين الماضيين، مبتعدة بفارق كبير عن محكمة حائل التي أصدرت 4 صكوك طلاق، ومحكمتي الدمام والطائف التي أصدرت 3 صكوك طلاق لكل منهما، بالإضافة إلى صك طلاق واحد صادر عن كلٍ من محكمة جدة ومحكمة الخرج ومحكمة بني تميم ومحكمة الخرمة ومحكمة أبوعريش ومحكمة القرى.

كما سجلت المحاكم السعودية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي - محرم وصفر - 64 عقد زواج للمرأة المقطوعة الأولياء، وجاءت محكمة المدينة المنورة في المركز الأول ب 14 عقد زواج، تلتها محكمة الدمام ب 10 عقود، ثم محكمة الخبر ب 8 عقود، فمحكمتا مكة المكرمة وخميس مشيط ب 5 عقود لكلٍ منهما، ثم محكمة جدة ب 4 عقود، ثم محكمتا تبوك وأبها ب 3 عقود لكل منهما، ومحاكم الأحساء والجبيل وعنيزة بعقدين لكل محكمة، وعقد واحد لكل من محكمة حائل والطائف والباحة وصبيا وصامطه والعويقلية.

يذكر أن عقود الزواج للمرأة المقطوعة الأولياء المسجلة في المحاكم السعودية خلال الفترة نفسها من العام الماضي - في شهري محرم وصفر من عام 1434ه - بلغت 67 عقداً، في حين بلغ مجموع عقود زواج المرأة المقطوعة الأولياء المسجلة لدى المحاكم السعودية خلال العام الماضي 1434ه 343 عقداً، 48% منها سجلت في محاكم الخبر والدمام والمدينة ومكة .