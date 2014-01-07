حملة أمنية تحاصر حي الوزارات بالرياض وتضبط مخالفين في حالة سكر

الرياض - مناحي الشيباني، تصوير - عبداللطيف الحمدان

حاصرت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض عصر الأحد حي الوزارات وسط الرياض خلال حملتها الأمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل وتطبيق العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخراً عقب انتهاء المدة الممنوحة لهم لتصحيح أوضاعهم.

وأسفرت الحملة التي رافقتها "الرياض" واستمر نشاطها قرابة ال8 ساعات بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة اللواء سعود الهلال وعدد من

داهمت تجمعات العمالة والمحال والمطاعم.. وكشفت عن عمالة بوثائق مزورة

القيادات الأمنية التي تواجدت مع الفرق الميدانية عن ضبط أعداد كبيرة من مخالفي نظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة كشفت المعاينات الأولية لتورط أعداد منهم على مخالفة تعليمات وزارة الداخلية كما ثبت تورط أعداد منهم بعملهم لحسابهم الخاص، وقامت الحملة بإغلاق مداخل ومخارج حي الوزارات وملاحقة العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل. وفتشت الفرق بعض المواقع والطرق والممرات بالحي وألقت القبض على عدد من المخالفين بعضهم في حالة سكر وشخصين يحملان اقامتين مزورتين ووافد بحالة غير طبيعية، واستمرت الحملة بتفتيش عدد من المواقع التي تقطنها العمالة، إضافة لبعض المتاجر والمطاعم والورش وتم مسح ميداني لبعض المواقع التي يكثر تكدس العمالة.

وشارك في الحملة الأمنية لشرطة الرياض عدد من الأجهزة الأمنية ممثلة بقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وقوة المهمات والواجبات الخاصة والمجاهدين والمرور ودوريات الأمن وإدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات وأمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة.