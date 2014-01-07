حركة الملاحة الجوية تعود إلى طبيعتها في مطار المدينة

المدينة المنورة - خالد الزايدي ، إيناس المخلفي

عادت حركة الملاحة الجوية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى طبيعتها الساعة 4:25 من عصر أمس الإثنين بعد أكثر من 36 ساعة على حادثة الطائرة المنكوبة "من طراز بوينج 763" التي هبطت اضطرارياً دون عجلات في أرض المطار وتسببت بإصابة 29 راكباً إيرانياً قدموا على متنها من مدينة مشهد الإيرانية.

وكان المطار قد شهد أعمال صيانة مكثفة على يد فريق فني متخصص قام بسحب الطائرة من المدرج لتمكين الطائرات من الإقلاع والهبوط، بعد أن تعثرت أكثر من 130 رحلة.

يشار إلى أن هيئة الطيران المدني أكدت في بيان لها أن (315) راكباً تم إخلاؤهم من الطائرة ونتيجة لعملية الإخلاء وتدافع الركاب أصيب (29) راكباً بينهم (11) نقلوا إلى المستشفى، أما البقية فكانت إصاباتهم طفيفة وتم معالجتهم بمستوصف المطار.

من جهته، اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي على حالة الزوار الإيرانيين "مصابي الطائرة ال 29" الذين يتلقون العلاج في مستشفى الملك فهد ومستشفيات خاصة، وكان برفقته مدير عام فرع وزارة الحج محمد بن عبدالرحمن البيجاوي ومندوب بعثة الحج الإيرانية، واستمعوا جميعاً إلى شرح مفصل من الأطباء الاستشاريين المتابعين للحالات التي تعرضت لحادث أثناء هبوطها الاضطراري يوم الأحد.