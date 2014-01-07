نقل جثمان السفير الفلسطيني في التشيك إلى الضفة الغربية

أقلعت الطائرة التي تقل جثمان السفير الفلسطيني في التشيك، جمال الجمل، الذي قتل مطلع العام الجديد بانفجار اعتبرته الشرطة عرضيًا، مساء الإثنين، من العاصمة براج، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء «سي تي كاي» التشيكية.

ونقل النعش الذي يحمل جثمان الدبلوماسي الفلسطيني إلى طائرة تقوم برحلة عادية وسينقل إلى الأراضي الفلسطينية عبر عمّان.

وذكرت وسائل الإعلام التشيكية أن مراسم الدفن ستتم خلال الأيام المقبلة.

وكان السفير جمال الجمل، الذي تسلم منصبه في أكتوبر الماضي في جمهورية التشيك، قد أصيب بجروح خطيرة في حادث وقع في مقر إقامته، وتوفي بعد ساعات متأثرًا بجروحه في المستشفى العسكري ببراج.

واستبعدت الشرطة، الخميس، أي عمل إرهابي متحدثة عن انفجار عرضي ناتج من نظام الحماية الموضوع في خزنة بمنزله.

ولكن ابنته رنا الجمل دحضت هذه الفرضية واعتبرت أن والدها كان على الأرجح ضحية اعتداء.

وأعلنت الشرطة أيضا أنها عثرت في مقر إقامة السفير على 12 قطعة سلاح غير مسجلة في جمهورية التشيك، من بينها رشاشات ومسدسات.

ونددت وزارة الخارجية التشيكية، الإثنين، في بيان بـ«انتهاك فاضح لشرعية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية».

وقال البيان إن «جمهورية التشيك تنتظر أن يشرح الطرف الفلسطيني بوضوح ودون أي لبس الوضع المتعلق بالأسلحة التي عثر عليها في البعثة الفلسطينية».

وبحسب قائد الشرطة التشيكية مارتن سيرفيسيك، فإن هذه الأسلحة تخضع حاليًا لعملية فحص بصمات.