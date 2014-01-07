«العاصفة الثلجية» تُعرقل الحياة في الولايات المتحدة وتُعطّل السفر والتجارة

أدت الموجة الهوائية القادمة من المنطقة القطبية الشمالية التي اجتاحت الولايات المتحدة، وتهدد بأبرد طقس تشهده المنطقة منذ عقدين أرواح المواطنين، إلى إجبار الشركات والمدارس على إغلاق أبوابها وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

واكتظت ملاجئ المشردين، وقد يتوقف إنتاج النفط بعد أن تسببت موجة البرد القارس التي سماها بعض خبراء الأرصاد الجوية «الدوامة القطبية»، وأطلقت عليها وسائل الإعلام اسم «الخنزير القطبي» في انخفاض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية، إن درجات الحرارة كانت أقل من معدلاتها في أجزاء من ولايات مونتانا ونورث وساوث داكوتا ومينيسوتا وإيوا وويسكونسن وميشيجان ونبراسكا، حيث وصلت إلى ما بين 20 و40 درجة فهرنهايت تحت الصفر (من 11 إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر).

وتتحرك موجة الهواء القطبية الشمالية باتجاه الساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة طوال، الإثنين، لتصل إلى صفر فهرنهايت، الثلاثاء، ومن المتوقع أن تشهد الولايات الجنوبية أبرد طقس منذ سنوات.

وقالت هيئة الأرصاد: «ستواصل درجات الحرارة الباردة والرياح العاتية التي تصاحبها كتل هوائية قطبية تأثيرها جنوبًا حتى براونزفيل في تكساس ووسط فلوريدا».

وقال محللون، إن الموجة الباردة تهدد بتعطيل إنتاج النفط، خاصة في نورث داكوتا، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، وتسبب الطقس السيئ أيضًا في إعاقة شحن الحبوب والماشية وهدد محصول القمح.