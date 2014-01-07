"رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين": مشروع تنمية قناة السويس سيضاعف دخلها 20 مرة

كتب : محمد شريف منذ 16 دقيقة

أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إجمالي دخل قناة السويس يبلغ 5 مليارات دولار.

وأضاف منصور، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن مشروع تنمية قناة السويس سيزيد دخل القناة 20 ضعفًا، موضحا أنه إذا تمت إدارة المشروع من خلال تفكير اقتصادي سليم، فإنه سيصل دخل القناة إلى 20 ضعف؛ لأن مصر لا تحصل إلا على رسم العبور من السفن والحاويات التي تمر عبر القناة، مشيرًا إلى أن هناك مخططا عاما لمشروع تنمية القناة يشمل دراسات اقتصادية واجتماعية وقانونية وأمنية.

وأكد صبور أن حوالي 10% من بضائع العالم تمر عبر قناة السويس، وأن 22% من حاويات العالم أيضًا تمر من خلال القناة.

وتابع "رخصة البناء في مصر تستغرق 10 أشهر، وفي أي دولة أخرى أقل من شهر وحد"، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي يلجأ للقضاء الدولي بسبب بطء عملية التقاضي في مصر.