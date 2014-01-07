مدير أمن البحر الأحمر يهنىء الأقباط بعيد الميلاد ويتفقد تأمين الكنائس

تفقد اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، مساء أمس الاثنين، الأكمنة والتمركزات الموجودة بالكنائس، للوقوف على الحالة الأمنية بمدينة الغردقة، تزامناً مع عيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط.

وقدم مدير الأمن التهنئة للأخوة الأقباط فى عيد الميلاد المجيد، وشارك الأخوة المسيحيين قداس الصلاة، وحرص على تقديم التهنئة، من خلال زيارة لجميع الكنائس الموجودة بالغردقة.

وكان "الجزار"، عقد اجتماعا مع قيادات المديرية، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بالعيد الميلاد، ووضع الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات، وتشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية والمنشآت المهمة والحيوية وأماكن التنزهات، من خلال عدة محاور رئيسية، وكلف إدارة النجدة بالبحر الأحمر المستمر فى شوارع الغردقة، وإدارة المرور بشن حملات مرورية لضبط المخالفات المرورية كافة، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة عوائق مرورية.

ووجه إدارة شرطة المرافق بعدم وجود إشغالات أو مخالفات فى شوارع الغردقة، ورفع أى مركبة متروكة أمام جميع الكنائس والمنشآت الهامة والسياحية، خشية استخدامها فى أية أعمال عنف.

وكلف إدارة البحث الجنائى، بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى فى محيط دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية، وأماكن التنزهات بفحص جميع المترددين على تلك المنشآت، والتنسيق الأمنى بين حارسى العقارات وإدارات الفنادق، ووضع خدمات سرية فى محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية، وتأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات.

ووجه مدير الأمن إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية، للكشف عن أى مفرقعات أو متفجرات، والكشف الجيد لمحيط تلك المنشآت عن المفرقعات عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وتم وضع خطة انتشار لمجموعة كبيرة من كلاب الشرطة فى جميع الميادين العامة، وأماكن التجمعات البشرية للكشف عن أى أجسام غريبة.

ودعا الأقباط بالتوجه إلى كنائسهم، فالشرطة سوف تؤمنهم وتؤمن جميع المحاور المؤدية لتلك الكنائس، مؤكداً بأنه لن يسمح بالتعرض لأى قبطى خلال الاحتفال من قبل العناصر المخربة.

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