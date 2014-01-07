راشد الهاجري: شكراً خليفة.. البيت متوحد بقيادتك

أكد راشد الهاجري مدير الاعلام والعلاقات العامة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ان مبادرة "شكراً خليفة" تفتح المجال أمام أبناء هذا الوطن المعطاء للتعبير بصدق عن مدى امتنانهم وحبهم للقيادة الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والتي جعلت منهم أسعد شعب في العالم.

ورفع اسمى آيات الشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على تلك المبادرة الرائعة، ليظهر من خلالها للعالم بجلاء ودون مواربة مدى قوة وصلابة اتحادنا العظيم الذى ارسى قواعده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اله ثراه.

واضاف ان كلمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة صاحب العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن وعلى حماية أراضيه تأتي بطمأنة أبناء هذا البلد العظيم بألا يتأثروا بأي شيء طالما "البيت متوحد" لتكون بمثابة ابلغ رد على من يتاجر أو يسعى لزعزعة استقرار هذا الوطن.

واشار الى ان صاحب السمو رئيس الدولة اثبت للعالم أنه قائد فذ على غرار الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الذي أسس الدولة فخلفه من بعده في مرحلة التمكين والريادة التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الأكثر تقدما ورفاهية في تقديم الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطن. أبوظبي البيان

واكد جهود سموه الرامية إلى إعلاء شأن دولة الإمارات وتحقيق السعادة لشعبها من خلال توجيهات سموه المستمرة لتعزيز مسيرة التطوير والنماء في الدولة".

فشكراً خليفة، فقد عملت واجتهدت وبذلت لدولة الإمارات، وها نحن بين شعوب العالم نتفاخر ونتباهى بأننا شعبك ورجالك، فشكراً يا من جعلتنا ننام ونحن مطمئنين آمنين، شكراً يا من جعلت الإمارات اسماً شامخاً في جميع المجالات، شكراً للقائد خليفة، أدامك الله لنا.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ خليفة نجح في تحقيق التنمية الشاملة والرفاهية والسعادة لشعب دولة الإمارات، من خلال مبادرات سموه المستمرة التي شملت التعليم والصحة والمرافق الخدمية والإسكان، واهتمام ومتابعة سموه لكل المشروعات التنموية على مستوى الدولة.