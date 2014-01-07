القوات الجوية تحتفل بـ«شكراً خليفة»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، فعاليات اليوم المفتوح للقوات الجوية والدفاع الجوي الـ 40 تحت شعار "شكرا خليفة"، التي أقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع دائرة الأشغال والخدمات العامة في مدرجات مطار رأس الخيمة الدولي.

وبدأ الحفل الذي حضره المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن جمال القاسمي، والشيخ مروان بن عبدالملك القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين ورؤساء ومديري الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية في الإمارة وكبار ضباط القوات المسلحة والقوات الجوية والدفاع الجوي، وجمهور غفير من المواطنين، بعزف السلام الوطني، ثم قام سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واللواء الركن طيار محمد بن سويدان القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي باستعراض الطابور العسكري لمنتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، تلتها آيات من الذكر الحكيم، تلاها على مسامع الحضور الرائد على سلطان الحبسي.

ثم ألقى اللواء الركن طيار محمد بن سويدان القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي كلمة رحب في بدايتها بالحضور، وأكد فيها أن يوم الوحدة الذي نحتفل اليوم به يشكل منعطفاً تاريخياً مهماً في مسيرة القوات الجوية والدفاع الجوي، ويعتبر مناسبة طيبة لاستلهام العبر وتحفيز الهمم، ودافعاً لاستجماع الطاقات ومضاعفة العملة وتكثيف الجهود لمواصلة المسيرة والتقدم لتحقيق الغاية التي نسعى دائماً إلى تحقيقها، والمتمثلة في قوات جوية ودفاع جوي قادرة دائماً وباستمرار على أداء رسالتها الوطنية والإنسانية بكل كفاءة واقتدار وفق مقتضيات العصر.

وتخلل الفعاليات التي صاحبها الجو الغائم، عدد من العروض التي بدأت بعرض للمشاة من منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي أمام منصة الاحتفال، ثم قدمت العروض الجوية التي استلهت بإنزال المظليين وعروض جوية قدمها فريق الإمارات للقفز الحر رفعوا خلالها أعلام الدولة والقوات المسلحة والقوات الجوية والدفاع الجوي، وعروض مهارية جوية لتشكيلات مختلفة من أحدث الطائرات العسكرية المقاتلة من نوع "الميراج 2000-9" و "F61" التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي، مع استعراضات جوية شكلت علم الإمارات التي قدمها فريق "الفرسان" الإماراتي.

ثم قام سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي يرافقه اللواء الركن طيار محمد بن سويدان القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بتكريم أسر شهداء القوات الجوية والدفاع الجوي، مع تكريم منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، وفي ختام الفعاليات تفقد ولي عهد رأس الخيمة يرافقه قائد القوات الجوية والدفاع الجوي المعرض الذي أقيم على هامش الفعالية وضم أحدث الأسلحة من الطائرات والمعدات الثابتة للدفاع الجوي.