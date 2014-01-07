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الصحف الإسبانية تثير الجدل بخصوص ' فعل فاضح مفترض ' لدي ماريا

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الصحف الإسبانية تثير الجدل بخصوص ' فعل فاضح مفترض ' لدي ماريا الصحف الإسبانية تثير الجدل بخصوص ' فعل فاضح مفترض ' لدي ماريا

مدريد، (إفي): أثارت الصحف الإسبانية اليوم الجدل بخصوص ما افترضت أنه "فعل فاضح" قام به لاعب ريال مدريد، الأرجنتيني أنخل دي ماريا لدى استبداله في مباراة سيلتا فيجو بالجولة الـ18 من الليجا.

ونشرت صحف (ماركا) و(أس) و(سبورت) الإسبانية مقطع للاعب أثناء تغييره حيث كان يخرج مبتسما وسلم بيده على الويلزي جاريث بيل ثم قام بعدها بتغيير ملامح وجهه وأمسك عضوه التناسلي.

ولم يظهر الفيديو اذا ما كانت الاشارة موجهة إلى جماهير الريال أم المدير الفني للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقالت (ماركا) و(أس) و(سبورت) إن جماهير الريال كانت تطلق صافرات استهجان لدى خروج دي ماريا، الذي لم يكن موفقا اليوم، بعد هذه الاشارة.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز الريال بثلاثية نظيفة ليواصل ملاحقة برشلونة المتصدر وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما يحتل النادي الملكي المرتبة الثالثة.

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فيديو اليوم السابع

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