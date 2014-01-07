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أنشيلوتي: لم أر إشارة دي ماريا واذا كان فعلها فهو مخطىء

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أنشيلوتي: لم أر إشارة دي ماريا واذا كان فعلها فهو مخطىء أنشيلوتي: لم أر إشارة دي ماريا واذا كان فعلها فهو مخطىء

مدريد، (إفي): قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه لم ير الاشارة التي يفترض أن لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا قام بها بعد خروجه ونزوله الويلزي جاريث بيل في مباراة سيلتا فيجو بالجولة الـ18 بالليجا والتي انتهت لصالح الملكي بثلاثية نظيفة.

وكانت الصحف الإسبانية نشرت عقب المباراة لدي ماريا عقب التبديل وهو يمسك بعضوه التناسلي، في اشارة غالبا نحو الجماهير التي أطلقت صافرات استهجان ضده لحظة خروجه.

وتوترت العلاقة بين دي ماريا وجماهير الملكي بسبب ما أثير بخصوص رغبته الرحيل عن النادي الشهر الجاري نحو موناكو الفرنسي على الرغم من نفي اللاعب.

وصرح أنشيلوتي "دي ماريا حاول اللعب مثل الجميع ولم يسلم أحد من صافرات البرنابيو، ولكن لحظة التغيير كانت مناسبة، أحيانا صافرات الاستهجان تكون إيجابية".

وأضاف المدرب "لم أر اشارة دي ماريا، ولكن اذا ما كانت هذه الاشارة موجهة لي فلا مشكلة معي في ذلك، ولكن اذا كانت للجمهور فهو مخطىء، ولكن من منا لا يرتكب أخطاء؟ الحياة يجب أن تستمر".

وبخصوص المباراة قال المدرب "لم نلعب بصورة جيدة للغاية، خاصة في الشوط الأول، اللعب كان بطيئا، هذا أمر طبيعي بعد العطلات، ولكن المهم كان الفوز، خاصة بعد تحسن الأداء في الشوط الثاني".

وبخصوص أداء داني كارباخال الذي تألق في مباراة اليوم قال "لقد لعب مباراة جيدة للغاية وأثمرت تمريراته عن أهداف"، معتبرا من ناحية أخرى أن الفرنسي كريم بنزيمة "يقوم بعمل جيد ليس فقط لأنه يسجل، بل لأنه يتراجع أحيانا بشكل يضر الخصم".

وعن فرص الصاعد خيسيه رودريجز، الذي صنع الهدف الأول في اللقاء لبنزيمة عقب نزوله بديلا لإيسكو ألاركون، في المشاركة أساسيا بمباراة أوساسونا بذهاب ثمن نهائي كأس الملك أردف "توجد مبارايات كثيرة في يناير، سأضع يوم الخميس أفضل تشكيل ممكن، خيسيه من الممكن أن يكون من أكثر اللاعبين أهمية دون أن يبدأ المباراة".

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فيديو اليوم السابع

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