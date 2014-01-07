آلام الأذن وراء استبدال ألونسو أمام سلتا فيجو

(إفي): عاودت الام الأذن لاعب وسط ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو، ما دفعه لطلب تبديله بين شوطي مباراة سلتا فيجو التي أقيمت بين الفريقين في اطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز "الميرينجي" بثلاثة أهداف نظيفة.

وتعرض ألونسو لثقب في طبلة الأذن اليسرى خلال مباراة فالنسيا في الجولة الـ17 من الدوري ليحتاج شهرا كاملا للتعافي منها رغم أنها لم تمنعه من اللعب.

وبعد الإصابة، شارك ألونسو في المباراة الودية التي خاضها ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في الدوحة الخميس الماضي، والتي انتهت لصالح الفريق الملكي بهدف دون رد.

وقال المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن ألونسو كان يشعر بالام في الأذن "وطلب الخروج. الجرح يحتاج للالتئام كي يشعر بقدر أكبر من الراحة".