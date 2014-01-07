أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

آلام الأذن وراء استبدال ألونسو أمام سلتا فيجو

Google+ Print
آلام الأذن وراء استبدال ألونسو أمام سلتا فيجو آلام الأذن وراء استبدال ألونسو أمام سلتا فيجو

(إفي): عاودت الام الأذن لاعب وسط ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو، ما دفعه لطلب تبديله بين شوطي مباراة سلتا فيجو التي أقيمت بين الفريقين في اطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز "الميرينجي" بثلاثة أهداف نظيفة.

وتعرض ألونسو لثقب في طبلة الأذن اليسرى خلال مباراة فالنسيا في الجولة الـ17 من الدوري ليحتاج شهرا كاملا للتعافي منها رغم أنها لم تمنعه من اللعب.

وبعد الإصابة، شارك ألونسو في المباراة الودية التي خاضها ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في الدوحة الخميس الماضي، والتي انتهت لصالح الفريق الملكي بهدف دون رد.

وقال المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن ألونسو كان يشعر بالام في الأذن "وطلب الخروج. الجرح يحتاج للالتئام كي يشعر بقدر أكبر من الراحة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع