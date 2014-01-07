اتحاد التأمين ينظم الملتقى الإقليمى الثالث منتصف مارس

كشف عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين النقاب عن التوجه لتنظيم الملتقى الإقليمى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية، بالتعاون مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، منتصف مارس، تحت شعار "التأمين الطبى فى الوطن العربى.. المشاكل والحلول".

وأوضح قطب فى تصريحات صحفية أن الملتقى يعقد للمرة الثالثة على التوالى وذلك تحت رعاية وزير الاستثمار ووزيرة الصحة، مشيرا إلى أن الملتقى يستضيف مشاركين من جميع الدول العربية، تحت رعاية من شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الرعاية الصحية وشركات الوساطة التأمينية، منوها إلى أن الملتقى سيسلط الضوء على دور قطاع التأمين فى توفير منتجات التأمين الصحى التى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.

وأكد قطب، أن الملتقى يهدف إلى التأكيد على أهمية قطاع التأمين فى توفير الرعاية الصحية والاهتمام بأساليب تقديمها، موضحا أنه لا يمكن فصل الصحة عن الاقتصاد كونها العنصر الأساسى لبناء رأسمال بشرى قوى قادر على الإنتاج.

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