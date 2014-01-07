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إطلاق اسم "سليمان خاطر" على مدرسة بمسقط رأسه بالشرقية

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إطلاق اسم "سليمان خاطر" على مدرسة بمسقط رأسه بالشرقية إطلاق اسم "سليمان خاطر" على مدرسة بمسقط رأسه بالشرقية

قال الحسينى عبد القادر, رئيس مجلس أمناء القوى الثورية بمحافظة الشرقية, إنه تقرر إطلاق اسم الشهيد "سليمان خاطر" على مدرسة قرية "أكياد الثانوية", نزولا على رغبة الأهالى وتكريما للشهيد وتخليدا له.

ونادى عبد القادر فى بيان له أمس الاثنين, خلال إحياء ذكرى استشهاد المجند سليمان خاطر, بضرورة رد الاعتبار لشهيد القرية "كمال شحاتة" الذى استشهد فى حرب اليمن, وضرورة إعادة وضع اسمه على شارع المحطة الرئيسى.

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