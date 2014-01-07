عبد الرحيم علي يواصل تسريب مكالمات النشطاء.. ويذيع محادثات لـ"وائل غنيم" عن الإخوان

كتب : جهاد أحمد منذ 19 دقيقة

واصل الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، من خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس"، إذاعة عدد من المكالمات الهاتفية لنشطاء ثورة 25 يناير.

وأذاع عبد الرحيم علي، مكالمة هاتفية بين الناشط السياسي وائل غنيم وناشط آخر يدعى خالد، وطلب خلالها الأخير من "غنيم" الحرص من الإخوان لأنهم وراء كل حملات التشويه ضده، وحذره قائلًا "خد بالك جزء كبير من الضرب اللي حواليك من الأخوان، لازم تفهم اللعبة ماشية إزاي"، ورد عليه "غنيم" قائلًا: "الإخوان عايزين الكريدت يبقى ليهم عشان يقولوا إحنا حررنا البلد يا إما شاركنا في التحرير".

وكشف عبد الرحيم علي، خلال الحلقة، عن محادثة بين وائل غنيم وناشط يدعى "أحمد"، والتي دارت حول معلومة أتت للأخير بخصوص تنظيم أفراد الجيش لإضراب بداية شهر مارس للمطالبة بزيادة الأجور.

وعرض عبد الرحيم علي أيضًا مكالمة بين عضو ائتلاف شباب الثورة محمد عباس وأحد النشطاء السياسيين يدعى "عمر" يتحدثان عن تعاونهما مع الإخوان من أجل إنشاء حركة سياسية في مصر.