ضبط 720 قرص ترامادول داخل "علب سمن" مع راكب حاول تهريبها للبحرين

تمكن أمن مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب ٧٢٠ قرص ترامادول داخل علب سمن أثناء سفره إلى البحرين.

تقدم الراكب المصرى "إبراهيم. ش" للسفر على متن خطوط مصر للطيران متجها إلى البحرين، وأثناء إنهاء إجراءات التأمين بمرور الحقائب على جهاز الكشف عثر بحوزته على ٢٨٠ قرص ترامادول أبيض و٤٤٠ قرص ترامادول أحمر داخل علب سمن، وعلى الفور تم إلغاء سفر الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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