مراسل "cbc+2": تواجد كثيف لقوات الأمن أمام "المرقسية".. والسيسي يوفد العصار لحضور القداس

كتب : محمد شريف الإثنين 06-01-2014 19:42

الفريق أول عبدالفتاح السيسي

أكد محمد سعيد مراسل قناة "cbc+2"، أن قوات الأمن تتواجد بشكل كثيف أمام الكتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشار المراسل، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "بث مباشر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالرحمن، إلى أن اللواء العصار، عضو المجلس العسكري، يحضر اليوم القداس بالنيابة عن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.

وتابع "الطريق أمام الكتدرائية من ناحية طريق الدمرداش مغلق تمامًا أمام الحركة المرورية، ويبدأ القداس في تمام الساعة التاسعة مساء".

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