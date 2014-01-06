توافد قيادات الجيش والشرطة على كنيسة السويس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

كتب : محمد مقلد منذ 14 دقيقة

اللواء خليل حرب

أجرى، مساء اليوم، اللواء خليل حرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس، يرافقه قيادات بالجيش الثالث، زيارة كنيسة (الأنباء أنطونيوس) لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وصرح اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس خلال الزيارة، بأن الشعب المصري بأكمله يحتفل مع الإخوة الأقباط بأعيادهم، فالشعب المصري نسيج واحد ولن يستطيع أحد مهما كان زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد حرب، أن كنائس السويس وجميع الميادين والشوارع بالمحافظة مؤمنة بالكامل ويوجد تنسيق كامل مع قوات الجيش بالسويس من أجل التأمين خلال الاحتفالات.

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