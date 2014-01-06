سليمان خاطر أحب مصر.. فقتلته

كتب: مصطفى حمزة

تمر اليوم الذكرى 27على رحيل جندى الأمن المركزى الشهيد سليمان محمد عبد الحميد خاطر الذى اصاب و قتل سبعة إسرائيليين في الخامس من أكتوبر عام 1985.

> ولد خاطرعام 1961 قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس ،في محافظة الشرقية ، و هو الأخير من خمسة أبناء في أسرة بسيطة أنجبت ولدين وبنتين قبل سليمان.

في طفولته شهد سليمان آثار قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة في 8 أبريل سنة 1970 ، وكان خاطر وقتها يبلغ التاسعة من عمره،حسبما ذكرت شقيقته في لقاء مع احدى الفضائيات وقالت “سليمان جري بسرعة لمشاهدة ما حدث وعاد مذهولا مما رأي”.

والتحق سليمان بالخدمة العسكرية الإجبارية، وكان مجند بقوات الأمن المركزي.

الحادثة

> في يوم 5 أكتوبر عام 1985 وأثناء قيام سليمان خاطر بنوبة حراسته المعتادة بمنطقة رأس برقة أو رأس برجة بجنوب سيناء ،فوجئ بمجموعة من السياح الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، حيث توجد أجهزة وأسلحة خاصة لا يجوز لأحد أن يطلع عليها فأطلق عليهم الرصاص ، وكانت المجموعة تحتوي 12 شخصا.

> أقوال سليمان

> قبل تحويلة للمحاكمة قال سليمان فى التحقيقات،”كنت علي نقطة مرتفعة من الأرض، وأنا ماسك الخدمة ومعي السلاح شفت مجموعة من الأجانب ستات وعيال وتقريبا راجل وكانوا طالعين لابسين مايوهات منها بكيني ومنها عرى ، فقلت لهم “ستوب نوباسينج” ” stop no passing ” بالانجليزية، ماوقفوش خالص وعدوا الكشك، وأنا راجل واقف في خدمتي وأؤدي واجبي وفيه أجهزة ومعدات ما يصحش حد يشوفها ، والجبل من أصله ممنوع أي حد يطلع عليه سواء مصري أو أجنبي ، دي منطقة ممنوعة وممنوع أي حد يتواجد فيها، وده أمر وإلا يبقي خلاص نسيب الحدود فاضية، وكل اللي تورينا جسمها نعديها (وذلك في إشارة منه إلى حادثة كانت ما زالت حديثة حين استطاعت امرأة صهيونية أن تتحايل بالعري على أحد الجنود في سيناء، وتحصل منه على تردد أجهزة الإشارة الخاصة بالأمن المركزي هناك بعد أن ادخلها الشاليه المخصص للوحدة).

خلى السلاح صاحى

قبل أن ينطق المحقق بأمر قال لهم أخيراً..” أمال انتم قلتم ممنوع ليه..قولوا لنا نسيبهم وإحنا نسيبهم” ، سأله المحقق: لماذا يا سليمان تصر علي تعمير سلاحك؟ ، فأجاب” لأن اللي يحب سلاحه يحب وطنه ودي حاجة معروفة ، واللي يهمل سلاحه يهمل وطنه ، فسأله المحقق بماذا تبرر حفظ رقم سلاحك؟ ، وكانت الإجابة كما وردت من أوراق التحقيق : لأني بحبه زى كلمة مصر تمام.

>رسالة لمصر

فى رسالة كتبها سليمان من السجن ذكر أنه عندما سأله أحد السجناء “بتفكر في إيه”؟، قال “أفكر في مصر أمي، أتصور أنها امرأة طيبة مثل أمي تتعب وتعمل مثلها، وأقولها يا أمي أنا واحد من أبنائك المخلصين.. من ترابك.. ودمي من نيلك. وحين أبكي أتصورها تجلس بجانبي مثل أمي في البيت في كل إجازة تأخذ رأسي في صدرها الحنون، وتقول: لا تبكي يا سليمان، أنت فعلت كل ما كنت أنتظره منك يا بني”.

وبعدها صدر قرار جمهوري بموجب قانون الطوارئ بتحويل الشاب إلى محاكمة عسكرية،و طعن محامي سليمان في القرار الجمهوري وطلب محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، وتم رفض الطعن.

وهو ما ادى لأقامة مؤتمرات وندوات، وقدمت بيانات والتماسات إلى رئيس الجمهورية وقتها”حسنى مبارك “، ولكن لم يتم الاستجابة لها،

وفي المحكمة العسكرية التى عقدت له، قال سليمان خاطر “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه.. إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم” ، وعندما صدر الحكم بحبسه 25 عامًا من الأشغال الشاقة المؤبدة قال: “إن هذا الحكم، هو حكم ضد مصر، لأن جندي مصري أدى واجبه”.. ثم التفت إلى الجنود الذين يحرسونه قائلاً “روحوا واحرسوا سينا.. سليمان مش عايز حراسة”.

وأنتقد الكثيرون التقرير النفسي الذي صدر بعد الحادث ، وذكر فيه أن سليمان “مختل نوعًا ما ” والسبب أن “الظلام كان يحول مخاوفه إلي أشكال أسطورية خرافية مرعبة تجعله يقفز من الفراش في فزع، وكان الظلام يجعله يتصور أن الأشباح تعيش في قاع الترعة وأنها تخبط الماء بقوة في الليل وهي في طريقها إليه”، وبناء على رأي أطباء وضباط وقضاة الحكومة ، تمت محاكمته .

>أشغال شاقة

> بعد أن تمت محاكمة سليمان خاطر عسكريا، صدر الحكم عليه في 28 ديسمبر عام 1985 بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عامًا، وتم ترحيله إلى السجن الحربي بمدينة نصر بالقاهرة، ومنه إلى مستشفى السجن بدعوى معالجته من البلهارسيا، وهناك وفي اليوم التاسع لحبسه، وتحديداً في 7 يناير 1986 أعلنت الإذاعة ونشرت الصحف خبر انتحار الجندي سليمان خاطر في ظروف غامضة.

>انتحر أم قتل؟

رغم ان الطب الشرعي أكد انتحار سليمان فى محبسة، إلا أن أخوه قال ” لقد ربيت أخي جيدا واعرف مدى إيمانه وتدينه، انه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه لقد قتلوه في سجنه، وقالت الصحف القومية وقتها بأن “سليمان” شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار ، بينما ذكر من شاهدوا الجثة أن الانتحار ليس هو الاحتمال الوحيد، وأن الجثة كان بها أثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيع علي الرقبة، وكدمات علي الساق تشبه أثار جرجرة أو ضرب.

وتضاربت الأقاويل وقتها حيث ذكر البيان الرسمي أن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور أن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي أن الانتحار تم بقطعة قماش من ما تستعمله الصاعقة، وأمام كل ما قيل، تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب مما زاد الشكوك وأصبح القتل سيناريو اقرب من الانتحار.

وما أن شاع خبر موت سليمان خاطر حتى خرجت المظاهرات التي تندد بقتله..طلاب الجامعات من القاهرة وعين شمس وجامعة الأزهر و جامعة المنصورة ،وطلاب المدارس ،وقالت أم خاطر ” ابني أتقتل عشان ترضى عنهم أمريكا وإسرائيل”، وجائت كلماتها الموجعة ردا على تصريح المخلوع مبارك بعد ساعات من الحادثة ، وقال فيه أنه “في غاية الخجل” بسبب قيام أحد جنوده بفتح النار على مجموعة من الاسرائيليين اخترقوا الحدود المصرية مما أدى إلى مقتل سبعة منهم.