الإسماعيلي يرغب في ضم مهاجم الزمالك

يرغب الإسماعيلي في ضم عرفة السيد مهاجم الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com "بدأنا المفاوضات مع الزمالك من أجل ضم اللاعب في يناير".

وانضم عرفة السيد إلى الزمالك قادما من الجونة في الصيف الماضي ولم يشارك في أي لقاء رسمي مع الفريق الأبيض حتى الآن.

وأكد أبو السعود أن الزمالك ربما يفضل إعارة اللاعب مؤكدا أنه لا يمانع الحصول على خدماته حتى نهاية الموسم.

ويضم الزمالك أحمد جعفر كمهاجم أساسي وأحمد علي كمهاجم ثان في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان على مهاجم وحيد.