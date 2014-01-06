الزمالك يقترب من حسام حسن مقابل هاني سعيد

اقترب الزمالك من ضم حسام حسن لاعب وسط المصري في صفقة تبادلية مقابل انتقال هاني سعيد للنادي البورسعيدي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أتم الاتفاق مع حسن وإدارة المصري من أجل ضم لاعب الوسط إلى النادي الأبيض في يناير الجاري.

ويلعب حسام حسن البالغ من العمر 23 عاما في مركز لاعب الوسط المدافع الذي يضم في الزمالك نور السيد وأحمد توفيق فقط.

وقال هاني سعيد لاعب الزمالك لـFilGoal.com "مسؤولو المصري تحدثوا معي بشأن الانضمام للفريق، ولا يوجد لدي مانع طالما هذه رغبة الزمالك".

وكان سعيد قد انتقل إلى الزمالك عام 2011 قادما من المصري مقابل ثلاثة ملايين جنيه لمدة ثلاث سنوات.

وينتهي عقد سعيد في الصيف المقبل مما يمنحه الحق في التوقيع لأي ناد دون مقابل في الفترة المقبلة.