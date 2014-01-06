بالفيديو: 10 من التاريخ - من نص الملعب .. النسخة المصرية

حلقة اليوم من سلسلة FilGoal.com للأهداف الكلاسيكية.. 10 أهداف لا تنسي من تاريخ الكرة المصرية، من مسافة خيالية!

1-عصام الحضري (الأهلي x كايزر تشيفز) كأس السوبر الإفريقي 2002

هدف أسطوري للسد العالي من مسافة تخطت نصف الملعب.

2-خالد الغندور (الزمالك x اتحاد عثمان) الدوري المصري 1995

"بندق" الزمالك يسجل بطريقة خرافية بعد مجهود فردي في الدقيقة الأخيرة.

3-حسني عبد ربه (الأهلي الإماراتي x الهلال السعودي) دوري ابطال آسيا 2009

نجم وسط مصر يسجل من دائرة المنتصف في مرمي أشهر الحراس في تاريخ السعودية محمد الدعيع.

4-شيكابالا (الزمالك x اتحاد الشرطة) الدوري المصري 2008

الهدف الأجمل لمعشوق جماهير الزمالك شيكابالا.

5-محمد الهردة (حرس الحدود x الزمالك) الدوري المصري 2011

هدف نادر من لاعب الوسط المدافع يباغت به الجميع ويصعق عبد الواحد السيد.

6-سيد عبد الحفيظ (الأهلي x الترجي) دوري أبطال إفريقيا 2001

هدف تاريخي يعتبر هو الأغلي بالنسبة لكثير من مشجعي الأهلي نحو التتويج بلقب بطل إفريقيا 2001.

7-حمزة الجمل (الإسماعيلي x غزل المحلة) الدوري المصري 1991

أشهر مدفعجي في تاريخ الإسماعيلي يسدد من مسافة قياسية في مرمي زكي عبد الفتاح.

8-ابراهيم سعيد (الزمالك x انبي) الدوري المصري 2005

إبراهيم سعيد يكتب شهادة ميلاده مع الزمالك بتصويبة صاروخية في اول مباراة له مع الأبيض.

9- احمد حسن (اندرلخت x جنك) كأس بلجيكا 2007

أروع أهداف الصقر في اوروبا.

10- كوارشي (الزمالك x نكانا رد ديفلز) دوري أبطال إفريقيا 1984

أسطورة غانا الراحل كوارشي يسجل هدفه الشهير من بعد دائرة المنتصف في عام تتويج الأبيض بلقب دوري الابطال 1984.