الإخوان يشعلون النيران في سيارتي شرطة بالمعادي والمريوطية

قامت عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي بإشعال النيران في سيارتي شرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة والاعتداء على قائد إحدى السيارتين.

ففي القاهرة، قام العشرات من عناصر تنظيم الإخوان بإضرام النيران في سيارة شرطة والاعتداء على قائدها أثناء مروره من ميدان الجزائر بحي المعادي، وقامت قوات الحماية المدنية بإخماد النيران التي أتت على السيارة بالكامل، فيما تم نقل المجند إلى مستشفى الشرطة لإسعافه بعد تعرضه لإصابات بالغة.

أما في محافظة الجيزة، فقد قام عناصر من تنظيم الإخوان بإضرام النيران في سيارة شرطة أعلى مطلع الكنيسة بالطريق الدائري بالقرب من ترعة المريوطية، وذلك بعد أن فر قائدها هاربا خشية قيام عناصر الإخوان بالفتك به وقامت قوات الحماية المدنية بإخماد النيران.

ومن جهتهم، يقوم حاليا رجال الإدارة العامة للمرور بالقاهرة والجيزة برفع السيارتين من الطريق لإعادة حركة المرور إلى صورتها الطبيعية بعد توقفها جراء اشتعال النيران في السيارتين.

أ ش أ