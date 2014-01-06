حزب "النور" بالسويس يطلق المرحلة الثانية من حملة "نعم للدستور"

أ. ش.أ

أعلن حزب النور السلفى بالسويس بدء المرحلة الثانية من حملة "نعم للدستور" التى ينظمها بالمحافظات وتشمل إقامة ندوات ولقاءات للرد على ما يثار من شبهات حول الدستور.

وصرّح عباس محمد عباس، أمين الحزب بالسويس، بأن الحزب يقوم الآن بحملة تشمل جولات تعريفية فى ميادين المحافظة والتواصل مع الجماهير وتعريفهم بمواد الدستور، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء والتصويت على الدستور بـ"نعم".

وأضاف عباس، أن حملة الحزب لدعم الدستور بدأت بجولات ميدانية بحى الأربعين تشمل ميدان الإسعاف (الشهداء) وبعض المناطق الأخرى.

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