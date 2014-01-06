أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حزب "النور" بالسويس يطلق المرحلة الثانية من حملة "نعم للدستور"

Google+ Print
حزب "النور" بالسويس يطلق المرحلة الثانية من حملة "نعم للدستور" حزب "النور" بالسويس يطلق المرحلة الثانية من حملة "نعم للدستور"

أ. ش.أ

أعلن حزب النور السلفى بالسويس بدء المرحلة الثانية من حملة "نعم للدستور" التى ينظمها بالمحافظات وتشمل إقامة ندوات ولقاءات للرد على ما يثار من شبهات حول الدستور.

وصرّح عباس محمد عباس، أمين الحزب بالسويس، بأن الحزب يقوم الآن بحملة تشمل جولات تعريفية فى ميادين المحافظة والتواصل مع الجماهير وتعريفهم بمواد الدستور، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء والتصويت على الدستور بـ"نعم".

وأضاف عباس، أن حملة الحزب لدعم الدستور بدأت بجولات ميدانية بحى الأربعين تشمل ميدان الإسعاف (الشهداء) وبعض المناطق الأخرى.

لمزيد من أخبار المحافظات..
>أهالى المتهمين بقتل خالد سعيد يصفقون عقب انتهاء مرافعة الدفاع

عائلتا "زليتم" و"الزوايدة" بأسيوط تسلمان الشرطة أسلحة آلية وجرينوف

لجنة لتفتيش المركب "جوتو لاند" التركى تحسبا لوجود مواد مخدرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365