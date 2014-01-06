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بالصور.. سلسلة بشرية لحزب النور بالسويس تدعو لتأييد الدستور

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نظم أعضاء حزب النور، مساء اليوم الاثنين، سلاسل بشرية وحملة بميدان الأربعين، وزع خلالها بيانات تدعو المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير والتصويت بـ "نعم" على الدستور.

ولقيت الحملة استجابة كبيرة من المواطنين والمارين فى الشارع، والتأكيد على التصويت بـ"نعم"، ودخل أعضاء النور فى نقاشات مع المواطنين وتوزيع بيانات تضمن بعض مواد الدستور وشرحها، وأهم المواد التى تدافع عن الشريعة والهوية الإسلامية، فضلا عن المواد الخاصة بالحريات والصحة والتعليم والمحليات.

من جانبه، قال عباس محمد، أمين حزب النور بالسويس لـ "اليوم السابع"، أنهم مستمرون فى حملتهم فى حشد المواطنين للتصويت بـ"نعم" للدستور على اقتناع، موضحًا أن حملاتهم بالشارع مستمرة ويطالبون جميع المواطنين بالإيجابية والذهاب والمشاركة بقوة فى التصويت.

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