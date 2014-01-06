إخلاء سبيل مدير أمن فندق بعد احتجازه لمواطن دون وجه حق بالغردقة

قررت نيابة الغردقة الجزئية برئاسة المستشار إيهاب مهنا إخلاء سبيل مدير أمن فندق خمس نجوم بكفالة 3 آلاف جنيه لاتهامه باحتجاز مواطن داخل محل كوافير وإغلاق الأبواب والشبابيك عليه.

كانت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر قد ألقت القبض على مدير أمن بأحد الفنادق السياحية الكبرى بالغردقة وذلك بتهمة احتجاز زوج صاحبة محل كوافير داخل الفندق وقام المجنى عليه بالاتصال بالنجدة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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