والكوت يغيب 6 أشهر.. ويودع كأس العالم

تلقى أرسنال ومنتخب إنجلترا ضربة موجعة بعد تأكد احتياج ثيو والكوت لستة أشهر خارج الملعب، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

اللاعب الذي يجيد المشاركة كمهاجم وكجناح، تلقى إصابة في الركبة خلال مباراة أرسنال وتوتنام هوتسبر.

الإصابة تحتاج لتدخل جراحي، ثم فترة تعافي.. وأكدت صحيفة جارديان أن والكوت سيغيب 6 أشهر كاملة.

بذلك يفقد أرسنال أحد اهم أسلحته في سباق قمة الدوري الإنجليزي.

ويفقد منتخب إنجلترا أحد أبرع لاعبيه، صاحب الـ24 عاما، في تحدي كأس العالم.

ويلعب منتخب إنجلترا بجانب أوروجواي وإيطاليا وكوستاريكا في مرحلة المجموعات من البطولة التي لم يفز بها فريق الثلاثة أسود إلا مرة واحدة عام 1966.