أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وكيل صلاح: مفاوضات ليفربول وبازل مازالت مستمرة .. ولكن!

Google+ Print
وكيل صلاح: مفاوضات ليفربول وبازل مازالت مستمرة .. ولكن! وكيل صلاح: مفاوضات ليفربول وبازل مازالت مستمرة .. ولكن!

أكد ساشا إمباشي وكيل محمد صلاح جناح بازل أن مفاوضات ليفربول مع النادي السويسري حول انتقال النجم المصري لم تصل لمرحلة الكمال بعد.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية أن صلاح بات بين قوسين أو أدنى من الانتقال لليفربول بعدما وصلت المفاوضات بين بازل والحمر لمراحل متقدمة.

وقال وكيل صلاح في تصريحات للإيطالي فابريتسيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت 24 الإيطالية يوم الاثنين: "المفاوضات بين ليفربول وبازل حول انتقال صلاح مازالت مستمرة".

وأضاف "ليفربول يريد صلاح لكن دفع المبلغ الذي يريده بازل"، مشيرا إلى أن الفريق السويسري طلب مبلغا يتراوح بين 18 و20 مليون جنيه استرليني.

 

وينتهي عقد لاعب المقاولون السابق مع بازل في صيف 2016.

وأوضح رومانو في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي بتويتر "أخبرني وكيل اللاعب بأن هناك أندية إسبانية وألمانية وإنجليزية تهتم بضم اللاعب".

وظهر صلاح - 21 عاما - يوم الأحد في تدريبات فريقه التي يستعد بها للنصف الثاني من الدوري السويسري.

طالع أيضا .. ميدو ديجيتال - أسباب تجعل ليفربول الخيار الأفضل إلى صلاح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع