وكيل صلاح: مفاوضات ليفربول وبازل مازالت مستمرة .. ولكن!

أكد ساشا إمباشي وكيل محمد صلاح جناح بازل أن مفاوضات ليفربول مع النادي السويسري حول انتقال النجم المصري لم تصل لمرحلة الكمال بعد.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية أن صلاح بات بين قوسين أو أدنى من الانتقال لليفربول بعدما وصلت المفاوضات بين بازل والحمر لمراحل متقدمة.

وقال وكيل صلاح في تصريحات للإيطالي فابريتسيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت 24 الإيطالية يوم الاثنين: "المفاوضات بين ليفربول وبازل حول انتقال صلاح مازالت مستمرة".

وأضاف "ليفربول يريد صلاح لكن دفع المبلغ الذي يريده بازل"، مشيرا إلى أن الفريق السويسري طلب مبلغا يتراوح بين 18 و20 مليون جنيه استرليني.

وينتهي عقد لاعب المقاولون السابق مع بازل في صيف 2016.

وأوضح رومانو في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي بتويتر "أخبرني وكيل اللاعب بأن هناك أندية إسبانية وألمانية وإنجليزية تهتم بضم اللاعب".

وظهر صلاح - 21 عاما - يوم الأحد في تدريبات فريقه التي يستعد بها للنصف الثاني من الدوري السويسري.

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