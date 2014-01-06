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' صلاح لن يذهب إلى أتليتكو مدريد '

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' صلاح لن يذهب إلى أتليتكو مدريد ' ' صلاح لن يذهب إلى أتليتكو مدريد '

مدريد، (إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني اليوم أنه لم يطلب من إدارة النادي ابرام مزيد من الصفقات لتعزيز صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية، وذلك بعد انضمام مواطنه خوسيه سوسا إلى فريقه على سبيل الإعارة.

وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي، "لم أطلب مزيد من الصفقات. في الوقت الراهن نحن بحالة جيدة".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت إلى دخول أتليتكو في سباق ضم محمد صلاح مهاجم بازل السويسري.

وأشار إلى أنه طلب من الملوك المجوس "بابا نويل" أن يتمتع الأشخاص المحيطون به بالصحة.

كان أتلتيكو مدريد قد أعلن مطلع الشهر الجاري انضمام سوسا إلى صفوفه على سبيل الاعارة حتى 30 يونيو المقبل، قادما من ميتاليست الأوكراني.

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