أمن القليوبية يحبط محاولة هروب مساجين من حجز مركز طوخ

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، فى إحباط محاولة هروب جماعى لمساجين من غرف الحجز بمركز شرطة طوخ، أثاروا الشغب وحاولوا الهرب.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمحاولة هروب جميع المحبوسين داخل غرف حجز القسم، ويفوق عددهم الـ100 سجين على ذمة قضايا متنوعة، وذلك بتكسير الأبواب والأقفال بعد قيامهم بإصابة بعضهم البعض، لإثارة الشغب وقطع التيار الكهربائى، وتم تقديم النصح لهم إلا أنهم لم يمتثلوا.

وحاول المسجونون الاستعانة بعدد من أقاربهم لمساعدتهم من الخارج، إلا أن قوات أمن القليوبية والأمن المركزى استطاعت السيطرة على الموقف، وجارى تحرير المحضر اللازم.

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