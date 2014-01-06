أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن القليوبية يحبط محاولة هروب مساجين من حجز مركز طوخ

Google+ Print
أمن القليوبية يحبط محاولة هروب مساجين من حجز مركز طوخ أمن القليوبية يحبط محاولة هروب مساجين من حجز مركز طوخ

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، فى إحباط محاولة هروب جماعى لمساجين من غرف الحجز بمركز شرطة طوخ، أثاروا الشغب وحاولوا الهرب.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمحاولة هروب جميع المحبوسين داخل غرف حجز القسم، ويفوق عددهم الـ100 سجين على ذمة قضايا متنوعة، وذلك بتكسير الأبواب والأقفال بعد قيامهم بإصابة بعضهم البعض، لإثارة الشغب وقطع التيار الكهربائى، وتم تقديم النصح لهم إلا أنهم لم يمتثلوا.

وحاول المسجونون الاستعانة بعدد من أقاربهم لمساعدتهم من الخارج، إلا أن قوات أمن القليوبية والأمن المركزى استطاعت السيطرة على الموقف، وجارى تحرير المحضر اللازم.

لمزيد من أخبار المحافظات..
>أهالى المتهمين بقتل خالد سعيد يصفقون عقب انتهاء مرافعة الدفاع

عائلتا "زليتم" و"الزوايدة" بأسيوط تسلمان الشرطة أسلحة آلية وجرينوف

لجنة لتفتيش المركب "جوتو لاند" التركى تحسبا لوجود مواد مخدرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365