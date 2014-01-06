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بالصور.. وكيل الأزهر: الامتحانات هادئة وصرف مكافأة بحد أقصى 60 يومًا

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قام الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، بجولة تفقد فيها امتحانات النقل بمعهد مدينة نصر النموذجى للفتيات، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

وأطمأن شومان على سير الامتحانات واستمع لشكاوى الطالبات والملاحظات الخاصة بالامتحان، ومدى صعوبة أو سهول الأسئلة.

كما قام وكيل الأزهر بمتابعة عملية التصحيح وزار الكنترول، للتأكد من انضباط العمل به وكذلك زار مكتبة المعاهد وتفقدها.

وعقب الزيارة قال وكيل الأزهر، إن الامتحانات فى المعاهد الأزهرية تسير وفق المخطط لها ولا توجد شكاوى من الطلاب، وكذلك لا يوجد غياب من المدرسين أو الطلاب.

ووجه وكيل الأزهر القائمين على الامتحانات بضرورة تذليل أى صعوبات وتوفير الجو الهادئ للطلاب، حتى تنتهى الامتحانات بهدوء.

ومن ناحية أخرى، أصدر شومان قرارًا بتعديل لائحة مكافأة الامتحانات بالمعاهد الأزهرية، لتتوافق والنظم المعمول بها فى التربية والتعليم. وتضمن القرار تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للامتحانات بواقع عضو لكل "200" ورقة إجابة مطلوب مراجعتها بخلاف الرئيس وتصرف مكافأة بحد أقصى 60 يومًا.

كما تم تشكيل لجنة لاستقبال شكاوى الطلاب، تكون مهمتها تلقى الطلبات من الطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحانات الشهادة الثانوية ويرغبون فى إعادة مراجعة كراسة إجاباتهم فى مادة أو أكثر، وإخطار اللجنة المشكلة بكل لجنة نظام ومراقبة لموافقتها بصور كراسات الإجابة المطلوب مراجعتها لكل طالب مرفق بها الملاحظات، واستلام كراسة الإجابة ومراجعتها وإعداد تقرير مفصل عنها، وفى حال ثبوت حصول الطالب على درجات تضاف الدرجة المثبتة نتيجة الأخطاء، وتخطر الجامعة للتنسيق وإدارة الامتحانات والطالب، وفى حالة عدم الأحقية فى الدرجات يخطر الطالب فقط.

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