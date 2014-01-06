ميلان يعود بقوة بعد العطلات بثلاثية في مرمى أطلانطا

ميلان، (إفي): حقق ميلان اليوم فوزا هاما على ضيفه أتلانتا بثلاثية نظيفة، ليبدأ طريقه بعد عطلات أعياد الميلاد بشكل أفضل، بعد مرور 18 جولة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز نجم الوسط البرازيلي ريكاردو كاكا هدفين في اللقاء (ق35 و65)، ليصل بحصيلة أهدافه مع ميلان إلى الرقم 100 بينما أحرز الهدف الثالث لاعب الوسط الصاعد بريان كريستانتي (ق67).

وبهذا الفوز يقفز ميلان مؤقتا للمركز العاشر برصيد 22 نقطة، بينما يحتل أتلانتا المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

وفي لقاء آخر قفز فيرونا للمركز الخامس في جدول (الكالتشو)، بعدما فاز خارج الديار على أودينيزي 3-1 ، أحرز المهاجم المخضرم لوكا توني هدفين لفيرونا (ق8 و39)، وأضاف الأرجنتيني الشاب خوان إيتوربي الهدف الثالث (ق70)، بينما سجل هدف أودينيزي الوحيد، لاعب الوسط الأرجنتيني روبرتو بيريرا (ق43).

وبهذا يصعد فيرونا للمركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما يأتي أودينيزي في المركز الـ13 بعشرين نقطة.

وفي باقي المباريات فاز بارما على تورينو 3-1 ليحتل الأول المركز الثامن برصيد 23 نقطة، ويبقى الآخر سابعا بخمسة وعشرين، وفاز كاتانيا على بولونيا بهدفين نظيفين، وجنوه على ساسولو بنفس النتيجة.