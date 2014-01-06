صفحة بازل على فيسبوك ترتقي 400% بسبب المصريين

أكد تقرير سويسري إحصائي أن قنوات التواصل الاجتماعي على الانترنت الخاصة بنادي بازل ارتقت في العام الأخير بشكل مجنون بسبب المصريين.

ويضم بازل الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني ويقدم الثنائي - خاصة الجناح الأعسر - أداء لافتا مع الفريق السويسري.

وقام مستخدمو الانترنت في مصر بمتابعة بازل بكثافة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر بفضل صلاح والنني.

وأفاد تقرير شبكة "كروتسباس" السويسرية أن صفحة بازل على فيسبوك ارتقت بنسبة 410% عن العام الماضي.

وأوضح التقرير أن صفحة بازل تستقطب نحو 40 ألف مصري أسبوعيا في الوقت التي وصلت فيه لأكثر من 600 ألف معجب.

بينما تقدم حساب النادي السويسري على تويتر بنسبة 105%.

يذكر أن صلاح انتقل لبازل في صيف 2012، قبل أن يلحق به النني في يناير 2013.