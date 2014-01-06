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وفاه شخصين في مشاجرة بين عائلتين في المنيا

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وفاه شخصين في مشاجرة بين عائلتين في المنيا وفاه شخصين في مشاجرة بين عائلتين في المنيا

مشاجرة بالأسلحة النارية

وقعت مشاجره بين عائلتين بقرية الريرمون التابعه لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا اليوم الاثنين، وأسفرت عن وفاه شخصين، ويرجع السبب إلي لعب الأطفال.

وتلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ملوى يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحه الناريه بقرية الريرمون التابعه لدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين وقوعها بين كلا من أفراد عائلتين بسبب لعب الاطفال وخلافات الجيره ونتج عن ذلك مقتل كلا من محمد.ي.ع – 30 سنة فلاح، ومحمد.أ 22 سنةفلاح ( من عائلة التونى )، ومقيمان بقرية الريرمون متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية بأنحاء الجسم .
> وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الإشتباكات، وتحاول ضبط المتهمين، والأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعه .

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