الوصل الإماراتي يقترب من ضم الأرجنتيني ايمانويل كوليو

مدريد، (إفي): أكدت مصادر من داخل فريق ديبورتفيو لاكورونيا الإسباني اليوم اقتراب رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني، إيمانويل كوليو عن صفوف الفريق، للعب لصالح الوصل الإماراتي الذي قدم عرضا مغريا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار حارس مرمى الفريق الإسباني، جيرمان لوكس، إلى أن مواطنه كوليو، أصبح قريبا للغاية من شد الرحال إلى الدوري الإماراتي، وأن نسبة رحيله تتعدى التسعين بالمائة.

ووصف لوكس أن العرض الذي قدمه الوصل لكوليو بـ"المهم له ولعائلته" وأنه يدرس الرحيل بجدية.

وأعرب لوكس عن تمنياته بأن يتخذ كوليو القرار الأنسب له، مؤكدا أنه سيحزن لرحيله عن الفريق، خاصة وأنه قدم أفضل ما لديه دائما في صفوف ديبورتيفو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.