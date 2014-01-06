أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بالحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بقبول استقالة سبعة وزراء، ومرسوما آخر بإجراء تعديل وزارى شمل دخول سبعة وزراء جدد، إضافة إلى تعديل تعيين أربعة وزراء حاليين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن المرسوم نص على قبول استقالة كل من مصطفى جاسم الشمالى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، وسالم عبد العزيز السعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وذكرى عايد الرشيدى وزير الشئون الاجتماعية والعمل، والدكتورة رولا عبد الله دشتى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية، وسالم مثيب الاذينة وزير الدولة لشئون الإسكان وزير الدولة لشئون البلدية، وشريدة عبد الله المعوشرجى وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، والدكتور نايف فلاح الحجرف وزير التربية وزير التعليم العالى.

ونص المرسوم على تعديل تعيين كل من صباح خالد الحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، وأنس خالد الصالح وزيرا للمالية، وعيسى أحمد الكندرى وزيرا للمواصلات وزير دولة لشئون البلدية، ومحمد عبد الله المبارك الصباح وزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

كما نص المرسوم على تعيين كل من الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للتجارة والصناعة، وأحمد عبد المحسن المليفى وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالى، والدكتور على سعد العبيدى وزيرا للصحة، والدكتور على صالح العمير وزيرا للنفط وزير دولة لشئون مجلس الأمة، والدكتور نايف محمد العجمى وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية، وهند صبيح براك الصبيح وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل وزير دولة لشئون التخطيط والتنمية، وياسر حسن أبل وزير دولة لشئون الإسكان.

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