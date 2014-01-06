أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

"جهينة" توقع اتفاق مع "منتجى الألبان" بعد قضية الاحتكار

Google+ Print
"جهينة" توقع اتفاق مع "منتجى الألبان" بعد قضية الاحتكار "جهينة" توقع اتفاق مع "منتجى الألبان" بعد قضية الاحتكار

كتب : صالح إبراهيم الإثنين 06-01-2014 13:09

أعلنت شركة جهينة توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لمنتجي الألبان "الإمبا" بما يضمن حقوق كل من الشركة ومزارع الالبان، وهو الاتفاق الذى جاء بعد قضية احتكار الألبان التى حسمت فى أكتوبر 2012.

ويسهم البروتوكول في انتعاش المزارع وعدم خروجها من السوق، بالإضافة الى مساهمة "جهينة" في تحمل جزء من الأضرار التي أصابت المزارع فى فترات سابقة.

وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز منع الاحتكار أن تدخل الجهاز بشكل قوى فى قطاع الالبان لتطبيق قانون حماية المنافسة أدى إلى حماية المزارع الصغيرة المنتجة للألبان وساهم فى توفير بيئة منافسة عادلة فيما بينها.

وأضافت الجرف : نتيجة لما بذله الجهاز في هذا القطاع، بدأنا نلمس تغيرا إيجابيا ملحوظا في هذا القطاع يصب في صالح تعزيز المنافسة بين الأطراف العاملة فيه على النحو الذي يعزز من الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع.

وكانت شركات "جهينة" و"انجوى" و"بيتى" للألبان قد تمت إدانتها بتهمة الإحتكار، وتقدمت عقب قرار الإدانة فى أكتوبر 2012 بطلب للتصالح للنيابة العامة، وهو ما وافق عليه الوزير المختص في حينه، وتم دفع قيمة الغرامة المنصوص عليها بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية