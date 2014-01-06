"جهينة" توقع اتفاق مع "منتجى الألبان" بعد قضية الاحتكار

كتب : صالح إبراهيم الإثنين 06-01-2014 13:09

أعلنت شركة جهينة توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لمنتجي الألبان "الإمبا" بما يضمن حقوق كل من الشركة ومزارع الالبان، وهو الاتفاق الذى جاء بعد قضية احتكار الألبان التى حسمت فى أكتوبر 2012.

ويسهم البروتوكول في انتعاش المزارع وعدم خروجها من السوق، بالإضافة الى مساهمة "جهينة" في تحمل جزء من الأضرار التي أصابت المزارع فى فترات سابقة.

وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز منع الاحتكار أن تدخل الجهاز بشكل قوى فى قطاع الالبان لتطبيق قانون حماية المنافسة أدى إلى حماية المزارع الصغيرة المنتجة للألبان وساهم فى توفير بيئة منافسة عادلة فيما بينها.

وأضافت الجرف : نتيجة لما بذله الجهاز في هذا القطاع، بدأنا نلمس تغيرا إيجابيا ملحوظا في هذا القطاع يصب في صالح تعزيز المنافسة بين الأطراف العاملة فيه على النحو الذي يعزز من الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع.

وكانت شركات "جهينة" و"انجوى" و"بيتى" للألبان قد تمت إدانتها بتهمة الإحتكار، وتقدمت عقب قرار الإدانة فى أكتوبر 2012 بطلب للتصالح للنيابة العامة، وهو ما وافق عليه الوزير المختص في حينه، وتم دفع قيمة الغرامة المنصوص عليها بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.