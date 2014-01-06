محافظ قنا يزور مطرانية دشنا ويقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة خلال زيارته لمطرانية دشنا والتى استقبله خلالها الأنبا تكلا أسقف الكنيسة ولفيف من القيادات الكنسية.

وأكد الهجان، خلال الزيارة، على عمق العلاقة بين نسيج الوطن الواحد وتأمين كافة الكنائس والمطرانيات بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة على أعلى مستوى لتأمين الاحتفالات، لافتا إلى أن كبار العائلات والقبائل أبدت رغبتها فى التأمين بالتعاون مع الشرطة والجيش للتصدى لأية أعمال قد تصدر من أفراد غير مسئولين.

وأضاف المحافظ أنه سوف يتم الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحى بمركز دشنا فى أواخر يونيو المقبل كما سيتم افتتاح 5 مدارس تابعة لمشروع "النايل" بقرى المركز.

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