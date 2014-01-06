بالأسماء.. التحفظ على أموال 34 إخوانيًا بالمنوفية

علم "اليوم السابع" من مصادره أنه تم التحفظ على الأموال السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات البنكية لـ34 عضوًا بجماعة الإخوان الإرهابية، وهم جمال خليفة، وعاشور غانم، وعاشور الحلوانى، وعبد الله النحاس، ومحمد البحيرى، ومحمد على بشر، ونجيب الظريف، ومحمود موسى، وأشرف بدر الدين، وأحمد عبد المطلب، نور يوسف، ونبيل النملة، وحمدى التلوانى، وعبد الحليم محمد فوزى عبد الحليم، وبدر الفلاح، وعبد الجواد التابعى، وزياد التابعى، وعصام عبد العزيز محمد، والسيد عياد، وحسام العدل، وصبرى عامر، ومحمد حسن الديب، وإبراهيم حجاج، ومحمد رمضان هيبة، وحسام تاج الدين، وأسامة الشاذلى، وأحمد عبيد، وحسن الصعيدى، وياسر حمود، والحسين حسبو، ومحمود عمران، وأحمد الشهاوى، ومصطفى الحلوانى، وأحمد سليمان.

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