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منع وقوف السيارات أمام الكنائس خلال احتفال الأقباط بالقليوبية

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منع وقوف السيارات أمام الكنائس خلال احتفال الأقباط بالقليوبية منع وقوف السيارات أمام الكنائس خلال احتفال الأقباط بالقليوبية

أكد اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمنى لتأمين الكنائس ضد أى عمليات تخريبية خلال الاحتفال بأعياد الأقباط، وتم اتخاذ كل الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الأمن وتحقيق الانضباط والأمان لكل مواطن أثناء الاحتفالات.

وأكد يسرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تقرر منع وقوف أى سيارة أمام أى كنيسة بالقليوبية وتم عمل حواجز حديدية فى الشوارع المجاورة المؤدية لمبنى أى كنيسة، مؤكدًا أنه تم تكثيف التواجد الأمنى والدوريات الثابتة والمتحركة حول الكنائس وتعزيز الحراسات حولها.

وأوضح أن عناصر الشرطة السرية تقوم بتمشيط محيط الكنيسة لحماية الإخوة المسيحيين وتأمينهم فى أعيادهم والدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية بالقرب من الكنيسة وتم اختيار عناصر متميزة من الشرطة لحماية الكنيسة خلال الاحتفالات.

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